Si è uccisa l'attrice Veronica Forqué, la 'Kika' di Almodovar

AGI - Si è uccisa l'attrice spagnola Veronica Forqué, interprete del celebre personaggio 'Kika' che diede il titolo al film di Pedro Almodovar. Il suo corpo è stato ritrovato nella sua abitazione di Madrid, secondo quanto reso noto dalla polizia. L'attrice, 66 anni, fu tra i volti più popolari del cinema spagnolo tra gli anni Ottanta e Novanta, conosciuta anche per i suoi ruoli in 'Che ho fatto io per meritare questo?' e 'Matador' di Almodovar.

"Addio Veronica Forqué. Ho lavorato qualche anno fa con lei e serbo il ricordo di una donna dolce, spirituale e di un'ottima partner artistica. Rip", ha twittato l'attore Antonio Banderas poco dopo l'annuncio del decesso. Nata a Madrid nel 1955, Veronica era figlia del regista José Maria Forqué e della scrittrice Carmen Vazquez-Vigo.

Debuttò al cinema sotto la direzione del padre e conseguì in carriera quattro premi Goya come migliore attrice (1988 e 1994 per 'Kika') e migliore attrice non protagonista (1987 e 1988). Ha lavorato anche per il teatro e la televisione.