La polizia ha ucciso un uomo armato a Londra, non è terrorismo

AGI - Un uomo armato è stato ucciso a Londra dalla polizia e l'accaduto non è legato al terrorismo. La polizia è stata allertata per la presenza di un uomo armato in una banca nell'area di Kensington intorno alle 15. Circa 20 minuti dopo la polizia ha fermato un veicolo e sono stati esplosi colpi. L'uomo e' stato dichiarato morto poco prima delle 16:10.







