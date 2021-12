Gantz all'esercito israeliano: "Preparatevi per un attacco"

AGI - Il ministro israeliano della Difesa, Benny Gantz, ha detto di aver ordinato all'esercito di prepararsi alla possibilità di un attacco militare contro l'Iran. Gantz, che è attualmente negli Stati Uniti per convincere l'amministrazione Biden ad aumentare la pressione sull'Iran, ha anche informato Washington di questo passo, secondo quanto riferito dal quotidiano Haaretz, che cita un funzionario della difesa.

I colloqui di Vienna sul nucleare iraniano non hanno prodotto "alcun progresso" e le potenze mondiali "capiscono che quella degli iraniani è una presa in giro". Lo ha detto nel corso di un briefing in Florida il ministro israeliano della Difesa, Benny Gantz, citato dal quotidiano Haaretz. Secondo fonti della difesa citate dal quotidiano, Gantz ha aggiunto di aver ordinato all'esercito di prepararsi alla possibilità di un attacco militare contro l'Iran e negli Usa ha informato Washington di questo passo.