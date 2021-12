In Gran Bretagna con Omicron si rischiano "fino a 75mila morti"

AGI - La variante Omicron del Covid-19 potrebbe causare tra i 25mila e i 75mila morti in Inghilterra nei prossimi cinque mesi se non verranno prese ulteriori misure in aggiunta al piano B: è il nuovo allerta degli esperti, elaborato a partire da un modello di previsioni della London School of Hygiene & Tropical Medicine che ha utilizzato dati sperimentali per capire come si diffonda Omicron. Il timore, secondo i ricercatori, è che la variante, in Inghilterra, possa causare un numero di contagi e ospedalizzazioni maggiori che nel gennaio 2021.

In particolare, nello scenario migliore, la variante potrebbe portare a un picco di oltre 2mila ricoveri giornalieri, con 175mila ospedalizzazioni e 24.700 morti tra il primo dicembre di quest'anno e il 30 aprile del prossimo anno. Nello scenario peggiore se non vengono prese ulteriori restrizioni, potrebbero esserci 492mila ricoveri e 74.800 decessi.

"Il nostro scenario più pessimistico suggerisce che potremmo dover sopportare restrizioni più severe per garantire che il servizio sanitario nazionale non sia sopraffatto", fa osservare Rosanna Barnard, che ha co-diretto la ricerca. "Indossare la mascherina e la terza dose potrebbero non essere sufficienti. Nessuno vuole un altro lockdown, ma potrebbero essere necessarie misure estreme per proteggere i servizi sanitari".

La Gran Bretagna ha registrato il record di casi di variante Omicron del Covid: sono 633 nelle ultime 24 ore. In tutto le infezioni segnalate sono 54.073 mentre i decessi legati alla malattia sono 132.