Macron parteciperà a un vertice con i leader dei paesi di Visegrad

Il presidente Francese è atteso lunedì 13 dicembre a Budapest per far visita al primo ministro ungherese Viktor Orban e incontrerà anche i leader di Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia per discutere delle priorità della presidenza dell'Ue che la Francia assumerà a gennaio 2022