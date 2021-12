È partita la missione russa che porterà un miliardario giapponese sulla Stazione spaziale

AGI - È partita la missione russa che porta un miliardario giapponese per 12 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale (l'International Space Station, Iss nell'acronimo in inglese). Si tratta del primo 'vacanziere' ad arrivare sulla Iss da anni; e con lui Mosca rientra nel turismo spaziale dopo una pausa decennale che nel frattempo ha visto l'aumento della concorrenza: sono infatti entrati nel settore i miliardari americani Elon Musk (SpaceX) e Jeff Bezos (Blue Origin) e il britannico Richard Branson (Virgin Galactic).

lancio missione russa verso Iss

L'eccentrico magnate della moda online Yusaku Maezawa e il suo assistente, un produttore di video, Yozo Hirano, sono partiti dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. Il volo nella navicella spaziale durerà sei ore e l'attracco al segmento russo della Iss è previsto alle 14:41 ora italiana. Il miliardario ha definito la sua impresa "un sogno diventato realtà".

"Sono felice come un bambino, come uno studente in attesa di una gita scolastica", ha raccontato in una conferenza stampa poche ore prima del lancio. Per compiere l'impresa, si è sottoposto a un rigoroso programma di allenamento, in cui alcune prove sono decisamente 'scomode': abituarsi a dormire su un letto inclinato, abituarsi a stare seduto con una sedia che gira continuamente. "Un'attivita' che alcuni ritengono inutile, altri necessaria", ha raccontato lui stesso su Twitter, sul suo account che mostra la sedia roteante, con l'avvertimento che dà fastidio solo il guardare il video.

【11 days until Launch】



Unusual training in Russia ③



The spinning chair - almost feels like torture. Some cosmonauts say it’s necessary, some say it’s not. Either way, it’s the hardest training ever done.



※Warning: eyes will be spinning just by watching#MZJourneytoSpace pic.twitter.com/ARzh7yaXXk — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) November 27, 2021

Il miliardario in realtà ha un ben più ambizioso progetto: vuole andare sulla Luna nel 2023. I due 'turisti' giapponesi trascorreranno 12 giorni sulla stazione: vogliono documentare la loro vita quotidiana a bordo per condividerla su YouTube e Maezawaha si è prefissato ben 100 compiti da svolgere, scelti tra quanti gli sono stati suggeriti dagli utenti del web: si va dalle attività più scontate (tipo presentare gli altri componenti dell'equipaggio) a quelle più bizzarre e improbabili, come giocare a golf, soffiare bolle e lanciare un aeroplanino di carta. Attualmente sull'Iss, la speciale base orbitante che opera a circa 400 km di altezza sopra la Terra, c'è un equipaggio di sette persone.