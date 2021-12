In India è precipitato un elicottero con a bordo il capo delle forze armate

AGI - Si è schiantato in India un elicottero che trasportava l'uomo più in alto al comando della Difesa, il generale Bipin Rawat. Il 63enne capo di stato maggiore era a bordo di un elicottero Mi-17V5 di fabbricazione russa che ha avuto un incidente nel Tamil Nadu, ha reso noto l'aeronautica indiana.

Considerato vicino al premier Narendra Modi, Rawat era stato il primo militare a essere nominato capo di stato maggiore della difesa, una posizione che il governo di New Delhi ha istituito nel 2019. A bordo c'erano anche la moglie ed altri ufficiali.

Nato in una famiglia di militari, il generale aveva comandato le forze nel Kashmir amministrato dall'India e lungo la linea di controllo effettivo (la cosiddetta Line of Actual Control) che demarca dal 1962 il confine tra la Cina e l'India, una zona anche quella contesa. È stata preannunciata un'inchiesta sule cause dell'incidente.