Olaf Scholz ha giurato da nuovo cancelliere. In Germania è finita l'era Merkel

AGI - Il socialdemocratico Olaf Scholz è il nuovo cancelliere tedesco. Il 63enne è stato eletto dal Bundestag con 395 voti. Finisce dunque ufficialmente l'era Merkel.

All'inizio della seduta, la presidente del Bundestag, la socialdemocratica Barbel Bas, ha dato il benvenuto all'ormai ex cancelliera, seduta nella tribuna d'onore, che ha ricevuto una lunga ovazione alla quale ha risposto salutando più volte.

I deputati sono stati chiamati uno ad uno in ordine alfabetico a votare, un processo che è durato circa 90 minuti. Scholz riceverà quindi il decreto di nomina presso Palazzo Bellevue, sede della presidenza. Già qualche giorno Scholz aveva reso omaggio all'uscente cancelliera su Twitter.

Angela Merkel war eine erfolgreiche Kanzlerin. Unermüdlich hat sie sich für unser Land eingesetzt und ist sich in 16 Jahren, in denen sich vieles verändert hat, treu geblieben. Ich bin sehr sicher, das wird gelingen: sich fern vom alten neu entfalten. Alles Gute! #Zapfenstreich pic.twitter.com/ySC8x2icih — Olaf Scholz (@OlafScholz) December 2, 2021

Verso le 12.00, Bas tornerà nuovamente al Bundestag per l'investitura e Scholz presterà giuramento. Successivamente, sempre a Palazzo Bellevue, verranno nominati i nuovi ministri e intorno alle 13:30 al Bundestag sarà annunciata la composizione dell'esecutivo, al termine del quale presteranno giuramento anche i membri del Consiglio dei ministri. Successivamente, la Merkel riceverà il suo successore alla Cancelleria per il trasferimento delle funzioni, dopodiché il nuovo governo potrà iniziare ufficialmente a lavorare.

Le reazioni

"Congratulazioni, caro Olaf Scholz, per la tua elezione e nomina a Cancelliere federale. Ti auguro un buon inizio e attendo con impazienza una continua collaborazione fiduciosa per un'Europa forte". Lo ha twittato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Non vedo l'ora di incontrarti presto a Bruxelles", ha aggiunto.

Ich freue mich auf ein baldiges Treffen in Brüssel.@OlafScholz https://t.co/ev9PQYh5qO pic.twitter.com/sWb4bByl81 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 8, 2021

Anche il presidente cinese, Xi Jinping, si è congratulato con Olaf Scholz per la sua elezione a nuovo cancelliere tedesco, con un messaggio in cui ha espresso la sua volontà di lavorare insieme per "rafforzare la fiducia politica reciproca ed espandere la cooperazione". Lo riportano i media cinesi.

Sui social si è espresso anche il presidente francese, Emmanuel Macron, che ha promesso di "scrivere insieme il prossimo capitolo. Per i francesi, per i tedeschi, per gli europei".