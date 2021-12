La storia della cagnolina adottata da un militare italiano in Kuwait

AGI - Un militare italiano adotta una cagnolina di strada in Kuwait ma viene richiamato all'improvviso in Italia e scopre che l'iter per riportare l'animale in patria è pieno di ostacoli burocratici. Dopo un lungo lavoro che ha coinvolto militari, veterinari, ministero della Sanità ed Enpa, l'Ente Nazionale Protezione Animali, l'animale è riuscito a 'sbarcare' alla fine a casa in Italia.

Tutto ha inizio nella base militare di Ali Al Salem in Kuwait dove Claudio Marcucci è impegnato in una missione per l'Areonautica Militare. Una mattina si accorge di una cagnetta nascosta sotto una macchina che sembra smarrita. La base si trova a 70 chilometri da Kuwait City, in una zona desertica. Decide quindi di prendersene cura e le dà un nome: Bella.

La porta dal veterinario per i controlli di routine, la fa vaccinare, sterilizzare e alla fine decide di adottarla. Prima di riuscire a completare tutta la documentazione necessaria per permettere a Bella di viaggiare, però, viene richiamato d'urgenza in Italia per un'altra missione. Partito Claudio, il colonnello Salvatore Catania si prende cura di Bella e contatta l'Enpa nazionale per cercare di risolvere al più presto la situazione e riportare Bella in Italia.

Far arrivare Bella in Italia però si rivela subito più complesso del previsto. Come far viaggiare il cane? Da solo? Via cargo? A seguito di qualche altro passeggero? Dopo un attento esame della situazione da parte di Enpa, una lunga ricerca per individuare le soluzioni logistiche più adatte e il prezioso aiuto del dottor Luigi Presutti del Ministero della Sanità, emerge un'unica soluzione: il cane deve viaggiare in aereo a seguito di un passeggero.

Intanto, mentre L'Enpa cerca, con non poche difficoltà burocratiche, logistiche e linguistiche, una persona che possa accompagnare Bella in questo viaggio, un veterinario italiano che esercita a Kuwait City, Angelo Boatta, si occupa di tutte le pratiche sanitarie della cagnetta.

Finalmente è tutto pronto: l'accompagnatore è stato trovato, il biglietto aereo acquistato e anche le pratiche sono completate. Il 15 novembre Bella si imbarca con un volo Lufthansa alla volta prima di Francoforte, per un cambio, e poi di Bologna. Nonostante le numerose ore di viaggio non perde il suo entusiasmo e la voglia di scodinzolare. L'incontro con Claudio avviene in giardino. La gioia e' incontenibile. Bella lo riconosce immediatamente e capisce subito di trovarsi finalmente a casa.

"Interveniamo spesso - afferma la presidente nazionale di Enpa Carla Rocchi - nei casi di ricongiungimenti complicati. Viaggiare con un'animale da un continente all'altro è spesso più sfidante di quanto le persone si aspettino e ogni situazione è sempre diversa perche' ogni paese ha le sue leggi sull'argomento. Con l'avvento della pandemia poi la situazione non è migliorata, anzi.

La sensibilità, la caparbietà, la determinazione nel non abbandonare questa cagnetta dei protagonisti di questa storia è commovente - aggiunge - e ci ricorda quanto sia profondo, sincero e indissolubile il legame di affetto che si crea con gli animali. Ringrazio per il prezioso contributo il dottor Luigi Presutti del Ministero della Sanità e il veterinario Boatta senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Un lavoro di squadra che ha portato al migliore dei risultati: Bella oggi è casa, amata e curata dalla sua nuova famiglia".