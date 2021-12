L'appello dell'Oms: "Il vaccino obbligatorio sia l'ultima risorsa"

AGI - I vaccini obbligatori dovrebbero anche essere "l'ultima risorsa assoluta a cui ricorrere solo quando tutte le altre opzioni possibili per alzare il tasso di vaccinazione sono state esaurite". Lo ha detto in una conferenza stampa il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge.

Secondo gli esperti dell'Organizzazione mondiale della salute, l'uso delle mascherine e delle altre misure di prevenzione a scuola dovrebbe essere esteso anche ai bambini sotto i 12 anni, che attualmente sono la categoria più colpita dal Covid in molti Paesi dell'Europa secondo la suddivisione dell'Oms (che comprende anche i Paesi non Ue dell'Est europeo, la Russia e la Turchia).