I Cdc agli americani: "Evitate di viaggiare in Francia e Portogallo"

AGI - I Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti hanno esortato i cittadini americani a evitare i viaggi in Francia, Portogallo, Tanzania e Giordania alla luce di un rischio "molto alto" di contagi da Covid-19. Con l'aggiunta di questi quattro Paesi, sale così a 83 il numero delle nazioni nelle quali i cittadini americani sono invitati a non recarsi alla luce della situazione epidemica.