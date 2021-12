L'eruzione del vulcano Semeru provoca 13 morti e decine di feriti

AGI - L'eruzione del vulcano Semeru in Indonesia ha causato almeno 13 morti. A dirlo è il portavoce dell'Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri. "Il bilancio delle vittime è ora di 13 persone. I soccorritori hanno trovato altri corpi", ha detto Abdul Muhari, aggiungendo che altre 10 persone, rimaste intrappolate, sono state estratte vive e salvate. La nube di cenere ha raggiunto i 15 mila metri d'altezza.

Almeno 57 persone sono rimaste ferite nell'eruzione, 41 di queste hanno riportato ustioni. L'evento ha colto di sorpresa la gente del posto, facendo fuggire migliaia di persone e costringendo centinaia di famiglie a rifugiarsi in posto più sicuri. L'agenzia per la mitigazione dei disastri ha inviato aiuti ai rifugi, tra cui cibo, teloni, maschere per il viso e sacchi per i cadaveri.