In Francia in arrivo nuove misure di contenimento contro il Covid

AGI - Per fermare la "curva vertiginosa" del Covid, come l'ha definita il portavoce del governo, Gabriel Attal, la Francia potrebbe adottare nuove misure di contenimento. L'appuntamento è per lunedì 6 dicembre, quando si riunirà il Consiglio di Difesa.

"Come sempre, con pragmatismo, in modo proporzionato e con la stessa filosofia, valuteremo la situazione e le risposte da dare", ha affermato il presidente Emmanuel Macron durante una trasferta a Dubai.

"Abbiamo una curva vertiginosa e in questo contesto si riunisce il Consiglio di Difesa", ha detto Attal durante una visita all'aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle.

Da oggi, ha ricordato Attal, "c'è una nuova organizzazione drastica" per i voli con l'Africa australe per constrastare la variante Omicron. Attal ha anche annunciato nuove misure, per esempio la richiesta di un test negativo e di un periodo di isolamento per chi arriva da Paesi a rischio, cioè quelli del gruppo rosso scarlatto.

Per ora sono 12 i casi positivi con variante Omicron individuati sul territorio nazionale. Il Paese ha registrato venerdì quasi 50 mila nuovi contagi e sono oltre 2.000 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva e sub-intensiva.

Gli ospedali sono tornati a riempirsi e alcuni sono già in affanno. La settimana scorsa il tasso di incidenza è arrivato a 342 casi ogni 100 mila abitanti. Il governo punta molto sulla campagna vaccinale. "Bisogna continuare a vaccinare, vaccinare, vaccinare e osservare le misure di contenimento", ha sottolineato Macron. A metà dicembre anche i bambini fra 5 e 11 anni con fragilità potranno ricevere il siero.