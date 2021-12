La stretta di Biden sui viaggi negli Usa: "Per tutti un test 24 ore prima"

AGI - Il Covid "è stato una questione politica divisiva, ed è triste dirlo" ma, di fronte al sorgere della variante omicron del nuovo coronavirus, gli Usa "dovrebbero mostrarsi uniti". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, illustrando la sua nuova strategia contro il Covid-19. "Spero che di fronte alla variante Omicron, le divergenze vengano messe alle spalle e che la nazione si unisca", ha detto Biden, "è una responsabilità patriottica non negare alle persone i diritti di base".

Biden ha auspicato che le nuove misure "ricevano sostegno bipartisan" e ha promesso che gli sviluppi della pandemia saranno affrontati "con la scienza e con la velocità, non con caos e confusione". Il presidente Usa ha poi spiegato di essere in contatto con le case produttrici di vaccini per "piani di contingenza per altri vaccini e richiami" per contrastare meglio la variante omicron. Le assicurazioni, ha aggiunto Biden, sanitarie copriranno i costi dei test per il Covid-19.

Il piano illustrato dal presidente degli Stati Uniti "sarà più facile che mai fissare un appuntamento. Le farmacie, grandi e piccole, estenderanno i loro orari di apertura la notte e nei fine settimana". E ancora: "Verranno inviati milioni di messaggi di testo e email per ricordare che il richiamo è disponibile. I casi continuano a crescere e abbiamo bisogno di essere pronti, espandendo la campagna nazionale di richiami a tutti gli adulti che possono riceverli".

Biden ha poi invitato i genitori a vaccinare i bambini di età superiore ai 5 anni e ha spiegato che sarà possibile fissare un appuntamento per tutta la famiglia. Tutti i viaggiatori, infine, che si recheranno negli Stati Uniti attraverso rotte internazionali "dovranno presentare un test Covid negativo effettuato nelle 24 ore precedenti a prescindere dalla loro nazionalità o dal loro status vaccinale".