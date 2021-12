All'asta la spada di Napoleone del colpo di Stato del 1799

AGI - La spada che Napoleone Bonaparte aveva con sé il 9 novembre 1799, quando riconquistò il potere con un colpo di Stato, andrà all'asta questo fine settimana insieme ad altre cinque armi appartenenti all'imperatore francese. Lo ha annunciato la casa d'aste statunitense Rock Island. L'intero lotto ha un valore stimato tra gli 1,5 milioni e i 3,5 milioni di dollari.

La spada, insieme al suo fodero, era stata donata da Napoleone al generale Jean-Andoche Junot dopo l'incoronazione ma la moglie dell'alto ufficiale, poi caduto in disgrazia a causa dei suoi gravi problemi psichici, fu in seguito costretta a venderla per ripagare alcuni debiti. Dopo essere riapparso in un museo londinese, il cimelio ebbe come ultimo proprietario un collezionista statunitense, di recente defunto.