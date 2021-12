Omicron sbarca negli Usa, il primo caso in California

AGI - La variante Omicron del Covid-19 è arrivata anche in usa: è stata rilevata in un individuo contagiato dal Covid-19 in California. In una conferenza stampa, Anthony Fauci, il consigliere medico capo della Casa Bianca, ha reso noto che i sintomi sono "lievi" e che il paziente, tornato il 22 novembre dal Sudafrica e risultato positivo il 29, è in isolamento.