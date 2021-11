Tre studenti uccisi in una sparatoria in una scuola del Michigan

AGI - Uno studente di 15 anni ha ucciso almeno tre compagni di classe del suo liceo in una sparatoria avvenuta alla Oxford High School, in un sobborgo di Detroit, in Michigan.

Il vicesceriffo della contea di Oakland, Mike McCabe, ha confermato che le tre vittime sono studenti. Il sospetto killer, subito arrestato dalla polizia, è un allievo della stessa scuola ed era in possesso di un'arma "semiautomatica".

Il bilancio della sparatoria comprende anche sei feriti, tra cui un insegnante, tutti trasferiti in ospedale. Parlando alla stampa, il vicesceriffo ha spiegato che la sparatoria è durata solo pochi minuti perché gli agenti sono intervenuti in modo repentino, strappando l'arma di mano al killer che era riuscito a sparare una ventina di colpi.

Il ragazzo non è stato ferito e "si è arreso senza problemi", hanno riferito le autorità; al momento non ha fornito alcuna spiegazione per il suo gesto e si è limitato a chiedere un avvocato. McCabe ha tenuto a sottolineare la rapidità con cui i responsabili dell'istituto e gli studenti hanno saputo reagire per evitare una tragedia più grande, seguendo tutti i protocolli per proteggersi dal killer, in attesa della polizia.