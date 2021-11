In Grecia vaccino obbligatorio per gli over 60. Multe di 100 euro per chi non lo fa

AGI - Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato che dal 16 gennaio vaccinarsi contro il Covid sarà obbligatorio per gli over 60, pena una multa di 100 euro. "Dal 16 gennaio tutti gli over 60 devono aver almeno preso appuntamento per la prima dose. Chi non lo fa deve pagare una multa di cento euro", ha detto Mitsotakis durante il consiglio dei ministri. Il denaro delle multe sarà destinato ad un fondo speciale per finanziare gli ospedali pubblici, ha aggiunto il premier.