Arrestata in Olanda la coppia proveniente dal Sudafrica e fuggita dall'hotel Covid 

AGI - La polizia di frontiera olandese ha arrestato una coppia che si era appena imbarcata su un aereo per "fuggire" dall'hotel dove erano stati messi in quarantena i passeggeri positivi al Covid-19 provenienti dal Sudafrica e arrivati venerdì nei Paesi Bassi.

È accaduto domenica, dopo che le autorità olandesi avevano reso noto che 13 delle 61 persone trovate con il coronavirus su due voli arrivati all'aeroporto Schiphol di Amsterdam erano state contagiate dalla nuova variante Omicron. Gli arresti sono avvenuti sull'aereo che stava per decollare, in partenza per la Spagna. La coppia è tornata in isolamento, ma non in quell'hotel.

I passeggeri positivi al Covid sono quasi tutti in hotel ma alcuni di loro sono stati autorizzata ad andare in quarantena domiciliare; anche i passeggeri risultati negativi al test sono stati messi in quarantena domiciliare.