In Germania primo caso sospetto di variante Omicron

AGI - La variante Omicron del Covid-19 è "molto probabilmente" arrivata in Germania. Lo ha annunciato il ministro degli Affari sociali dell'Assia, Kai Klose, su Twitter, riferendo del primo caso sospetto della nuova variante che si teme più contagiosa delle precedenti. "La notte scorsa, sono state rilevate diverse mutazioni tipiche della Omicron in un viaggiatore proveniente dal Sudafrica", ha scritto Klose, come riporta Der Spiegel.

La persona in questione, su cui si aspettano i risultati del sequenziamento per accertare la variante, è entrata in Germania dall'aeroporto di Francoforte. Sessantuno passeggeri provenienti dal Sudafrica sono risultati positivi al Covid al loro arrivo in Olanda. Lo hanno riferito le autorità di Amsterdam, specificando che i tamponi saranno analizzati per appurare se si tratti della variante Omicron. I contagiati sono stati messi in quarantena in un hotel vicino all'aeroporto di Schiphol.

Per contenere la diffusione della nuova variante il ministero della Salute italiano corre ai ripari chiedendo di "rafforzare e monitorare le attività di tracciamento e sequenziamento in caso di viaggiatori provenienti da Paesi con diffusione di tale variante e loro contatti" o anche "focolai caratterizzati da rapido e anomalo incremento di casi". In una circolare a firma del direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza si chiede di "applicare tempestivamente e scrupolosamente le misure di quarantena e isolamento raccomandate".

"Dire che la nuova variante Omicron è più pericolosa perché è più contagiosa è sbagliato così come affermare che 'buchi' il vaccino" ha dettoi all'AGI Maurizio Viecca, primario dell'ospedale Sacco di Milano, punto di riferimento nella lotta al Covid. "Dalle notizie che abbiamo, i sintomi correlati a questa variante sono clinicamente identici a quelli causati dalle altre e, al momento, non abbiamo studi sulla sua letalità. Il vaccino in ogni caso prepara il sistema immunitario a una risposta, quindi sostenere che sia inefficace è una bugia". Viecca avverte che "ci dobbiamo preparare all'idea di altre varianti fino a che il virus non diventerà innocuo. Per l'influenza spagnola ci sono voluti 4 anni".

Gli Stati Uniti finora non hanno individuato nessun caso di Omicron. Lo ha riferito il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), precisando di essere pronto a "identificarla velocemente, se emerge negli Usa". Intanto, le autorità hanno deciso di vietare da lunedì l'ingresso a viaggiatori del Sudafrica e di altri 7 Paesi africani. Una linea già adottata da Regno Unito, Germania, Olanda e Italia mentre il Giappone da oggi impone 10 giorni di quarantena.