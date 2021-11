>

La Cina ha inviato forze navali e aeree per pattugliare lo stretto di Taiwan

Una delegazione di membri del Congresso degli Stati Uniti, per la seconda volta in un mese, è arrivata a Tapei. Pechino rivendica la sovranità sull'isola in nome del principio della "unica Cina" e si oppone a contatti ufficiali dell'isola con l'esterno