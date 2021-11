Un attentato a Mogadiscio contro un convoglio Onu ha causato 8 morti 

AGI - Una forte esplosione ha scosso le strade di Mogadiscio questa mattina durante l’ora di punta, provocando almeno 8 morti secondo un primo bilancio preliminare.

Bilancio che resta provvisorio e che sembra destinato a salire ulteriormente.

Lo riferiscono i media locali e internazionali, precisando che la deflagrazione, definita molto potente, è avvenuta alle 7.30 (le 5.30 ora italiana) di questa mattina ed è stata seguita da una breve sparatoria.

L’esplosione è avvenuta nella zona del vecchio palazzo presidenziale Abdiqasim. Secondo le emittenti radiofoniche locali, obiettivo dell’attentato sarebbe stato un convoglio di personale di sicurezza privato somalo dispiegato presso gli uffici delle Nazioni Unite in città. Al momento non è stato specificato se personale Onu sia rimasto coinvolto nell’attentato.

The scene of the morning blast showed the destruction of buildings along the K4-Tarabunka road in #Mogadishu with reports that civilians, including students, were injured in the attack. A rescue operation is underway. #Somalia. pic.twitter.com/owbJ4F4AOS