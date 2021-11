Il geneale emiratino al-Raisi accusato di torture è il nuovo capo dell'Interpol

AGI - Il generale emiratino Ahmed Nasser al-Raisi è stato eletto nuovo presidente dell'Interpol, secondo quanto annunciato su Twitter dalla stessa agenzia.

L'alto funzionario di polizia servirà per quattro anni a Lione, in Francia. Al-Raisi è attualmente ispettore generale del ministero degli Interni degli Emirati Arabi Uniti e ha alle spalle una carriera quarantennale.

Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi