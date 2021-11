Il Ppe ha candidato la maltese Roberta Metsola alla presidenza dell'Europarlamento

AGI - Il gruppo del Partito popolare europeo (Ppe) ha candidato l'eurodeputata maltese, Roberta Metsola, alla presidenza dell'Europarlamento da gennaio. "È una candidata eccezionale per guidare questa Istituzione e lavorare con tutte le famiglie politiche. Lavorerà per tutti gli europei", si legge in un tweet del Ppe. Metsola ha ottenuto il 64,4% delle preferenze dei voti. Gli altri candidati erano l'olandese Esther de Lange e l'austriaco Othamar Karas.