C'è l'accordo tra Spd, Verdi e Fdp per il governo del dopo-Merkel

AGI - In Germania socialdemocratici (Spd), Verdi e liberali (Fdp), i tre partiti che stanno negoziando il futuro governo, sono pronti a presentare il contratto di coalizione 'semaforo' del governo di Olaf Scholz. Dopo il round finale delle trattative e l'ora prevista per la presentazione sono le 15. La ripartizione dei ministeri, in particolare la Salute, è ancora al centro delle trattative.

La Germania avrà così un accordo di coalizione 59 giorni dopo le elezioni generali del 26 settembre, che hanno visto prevalere la Spd con il 25,7% delle preferenze.