Il premier etiope è andato a combattere al fronte contro i ribelli tigrini

AGI - Lo scenario sarebbe stato impensabile due anni fa: il primo ministro etiope Abiy Ahmed è andato a combattere al fronte contro i ribelli tigrini, che avanzano da settimane verso la capitale Addis Abeba: ha indossata l'uniforme militare, ha spronato gli etiopi a fare lo stesso, andare in guerra. Solo due anni fa, nel 2019, Abiy era stato insignito del Premio Nobel per la Pace.

La notizia circolava da diverse ore ma a sancirne l'ufficialità è stato il portavoce del governo etiope, Legesse Tulu: il premier è già da due giorni sul fronte di battaglia del conflitto scoppiato un anno fa nella regione del Tigray tra il governo federale e il Fronte popolare di liberazione del Tigray (Tplf).

Il messaggio al resto della popolazione è chiaro: per Abiy è arrivato il momento di "sacrificarsi" per difendere il Paese e fare fronte ai ribelli, come ha spiegato lui stesso su Twitter. Ma c'è anche un altro messaggio da leggere tra le righe: al premier importa ormai ben poco della sua immagine di leader conciliatore, del resto deteriorata da mesi di guerra; è attento piuttosto all'avanzata militare del Tplf che si avvicina sempre più alla capitale, Addis Abeba. Non lo hanno convinto a desistere nemmeno la valanga di appelli per la cessazione delle ostilità (i Paesi occidentali, l'Onu, l'Unione africana, i leader africani).

Del resto Abiy è abituato ai campi di battaglia: è cresciuto circondato dalle armi da fuoco, combattendo fin da adolescente - negli anni '90 - con i ribelli che dichiararono guerra al regime comunista che governava l'Etiopia dal 1974.

Quegli stessi ribelli deposero il governo e crearono un nuovo regime, dominato dall'Tplf e da un gruppo etnico, i Tigrini, che nonostante rappresentassero solo il 7% della popolazione controllarono il potere politico etiope per quasi tre decenni, dal 1991 fino all'arrivo di Abiy a capo dell'esecutivo, nel 2019.

Dopo massicce manifestazioni contro il governo, in cui migliaia di persone di altri gruppi etnici scesero in piazza chiedendo più rappresentanza politica, Abiy salì al potere concedendo l'amnistia a migliaia di prigionieri politici, legalizzando i partiti di opposizione e firmando uno storico accordo di pace con l'Eritrea.

Ma il suo sforzo di trovare un'unità dell'Etiopia nella diversità delle sue oltre ottanta nazioni gli è costato un potente nemico, il Tplf, appunto; e il 4 novembre 2020, i ribelli dopo un'escalation di tensioni politiche hanno attaccato una base militare federale. Quel giorno ha segnato l'inizio di una guerra che, secondo i dati delle Nazioni Unite, ha finora ucciso migliaia di persone, costretto almeno due milioni ad abbandonare le proprie case e aggravato la carestia che gia' colpisce oltre sette milioni di etiopi, secondo il World Food Program.

Ora Abiy, lo stesso uomo che durante la cerimonia di consegna del Premio Nobel per la Pace aveva detto che "la guerra è l'epitome dell'inferno", non vuole fare un passo indietro; anche se quell'obiettivo significa aprire le porte appunto dell'inferno.