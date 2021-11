Trovata morta in casa la figlia di Malcolm X

AGI - Malikah Shabazz, figlia del leader afroamericano Malcolm X, è stata trovata morta nella sua abitazione. Lo ha riferito alla Cbs la polizia di New York. A trovare il corpo è stata la figlia della cinquantaseienne, la cui morte, riferisce la polizia, non appare sospetta.

Pochi giorni fa la Corte Suprema di New York aveva scagionato Muhammad A. Aziz, 83 anni, e il defunto Khalil Islam, due delle tre persone condannate per l'assassinio di Malcolm X nel 1965

