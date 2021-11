Il premier francese Castex è risultato positivo al Covid

AGI - Il primo ministro francese, Jean Castex, è risultato positivo al Covid-19 questa sera e "la sua agenda verra' modificata nei prossimi giorni in modo che possa continuare le sue attività mentre è in isolamento" per dieci giorni.

Lo hanno riferito fonti governative Il premier aveva appreso questo pomeriggio, di ritorno dal Belgio, dove ha incontrato il suo omologo Alexander De Croo, che una delle sue figlie di 11 anni era risultata positiva. "Ha quindi eseguito immediatamente un test Pcr, che è risultato positivo", hanno detto le fonti.