Dal Cdc Usa ok a terza dose di Pfizer e Moderna per tutti gli adulti

AGI - I ‘saggi’ dei Cdc, i Centers for Disease Control and Prevention, hanno votato all’unanimità, undici a zero, la raccomandazione delle terze dosi del vaccino Pfizer e Moderna per tutti gli adulti, a patto che siano passati almeno sei mesi dalla seconda dose di vaccino contro il Covid.

La commissione consultiva ha anche “consigliato con forza” il richiamo per tutte le persone dai cinquant’anni in su. Il via libera è arrivato poche ore dopo il parere positivo espresso dalla commissione scientifica della Food and Drug Administration. Adesso manca la firma della direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky, perché la decisione diventi esecutiva.