Il cane più ricco del mondo vende una villa a Miami per 32 milioni di dollari

AGI - Il cane più ricco del mondo ha messo in vendita per 32 milioni di dollari una casa esclusiva a Miami, un tempo appartenuta a Madonna. La notizia potrà sembra assurda, anche per gli standard sopra le righe del mondo dei super-milionari; eppure è così ed è balzata dai siti specializzati di vendite immobiliari alle pagine di cronaca dei giornali di mezzo mondo perché chi vende è appunto... un cane milionario.

Il protagonista è un pastore tedesco di nome Gunther VI: è erede del fondo della contessa Karlotta Liebenstein morta nel 1992, priva di figli, che lasciò tutto al suo cane, Gunther III. Ora a beneficiare della fortuna sono i suoi discendenti: grazie ai giusti investimenti da parte del Gunther Group, i gestori del fondo, l'eredita' e' cresciuta fino a raggiungere, con Gunther VI, i 500 milioni di dollari.

Le diverse proprietà del cane fortunato

Tra le altre la villa di Miami ora in vendita, situata nel quartiere di Brickell e acquistata per 7,5 milioni di dollari nel 2000 dalla popstar Madonna, che ci ha vissuto negli anni '90. La casa è stata costruita nel 1928: ha nove camere da letto, nove bagni, una piscina e una vista mozzafiato sul Golfo di Biscaglia.

Sopra il camino in soggiorno c'è pure un ritratto in cornice dorata del nonno, Gunther IV. Il cane, che vive parte dell'anno in Toscana, fa una vita da jet-set: voli tra Milano e le Bahamas in jet privato, pasti preparati dallo chef, a base di carne pregiata, verdure fresche e riso, a volte il caviale, mai ovviamente le crocchette; lezioni private dal suo allenatore, dorme su un pouf di velluto rosso nell'ex camera da letto di Madonna, compra yacht e automobili e ha acquistato persino un tartufo bianco da 1,1 milioni di dollari a un'asta.

Pare anche sia di ottimo carattere. "La prima volta che ho incontrato Gunther VI, mi ha dato un bacio togliendomi tutto il rossetto. Credo sia stato questo a suggellare l'accordo", ha raccontato a Forbes, Ruthie Assouline, l'agente immobiliare che ha valutato l'immobile e che anche lei, di primo acchito, non voleva credere alle sue orecchie.