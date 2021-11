Pfizer ha chiesto l'autorizzazione per l'uso in emergenza della pillola contro il Covid

AGI - La casa farmaceutica Pfizer ha presentato alla Food and Drug Administration (Fda) la domanda per l'uso in emergenza della sua pillola antivirale contro il Covid. Lo ha annunciato in una nota.

Si tratta di un farmaco molto atteso perché consente di curare la malattia a casa. Secondo il Washington Post, l'amministrazione Biden dovrebbe annunciare in settimana l'acquisto di 10 milioni di cicli di questo trattamento. Un investimento multimiliardario, osserva il quotidiano statunitense, che la Casa Bianca spera aiuterà a cambiare la traiettoria della pandemia evitando molti ricoveri e decessi.