La Russia registra oltre 1.200 morti di Covid per il quinto giorno consecutivo 

AGI - La Russia ha registrato oltre 1.200 decessi per Covid-19 per il quinto giorno consecutivo, in una settimana in cui il Paese ha rinnovato per tre volte il record negativo di mortalità giornaliero dall'inzio della pandemia.

Nelle ultime 24 ore, il bollettino ufficiale ha registrato un totale di 1.219 decessi legati al Covid-19 e 38.823 nuovi contagi.

Le autorità russe attribuiscono il forte aumento di contagi e decessi nelle ultime settimane all'aggressività della variante Delta, al mancato rispetto rigoroso delle norme sanitarie da parte di molti russi e, soprattutto, al basso tasso di vaccinazione nel Paese.