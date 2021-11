AGI - Paris Hilton si è sposata. L'ereditiera dell'impero degli hotel di lusso è convolata a nozze ieri con l'imprenditore Carter Reum. A dare la notizia è stata la stessa neosposa con un post su Instagram in cui appare in abito da sposa. Sotto, la didascalia "Il mio per sempre inizia oggi".

Secondo i tabloid, la cerimonia segretissima si è celebrata nella villa di Bel Air del nonno di lei, i festeggiamenti andranno avanti per tutto il weekend nella stessa location. Entrambi quarantenni Paris Hilton e Carter Reum gìfanno coppia fissa da circa due anni. Secondo quanto riferito a Page Six da una persona vicina alla coppia, il matrimonio sarebbe dovuto svolgersi in chiesa, ma il luogo è cambiato a fine ottobre. I due, riporta Vanity Fair, si conoscono da 15 anni, ma a unirli è stato il lockdown, che ha dato loro la possibilità di trascorrere molto tempo insieme.

Chi è lo sposo

Classe 1981, originario del Wayne, nell’Illinois, Carter Reum laureato alla Columbia University, un passato in Goldman Sachs, insieme al fratello ha dato vita a un marchio di liquori, la Veev Spirits considerata tra le 500 società più importanti in America.

Reum ha un patrimonio stimato di oltre 35 milioni di dollari. Ha frequentato il Columbia College della Columbia University e si è laureato nel 2003, come i suoi fratelli.

L'abito di Oscar de La Renta

L'abito da sposa della cerimonia è una creazione di Oscar de La Renta a collo alto con fiori ricamati. L'ereditiera che per anni ha tenuto banco con le sue stravaganze, indossa anche il velo, come vuole la tradizione. Durante i tre giorni di festeggiamenti, Paris Hilton cambierà molti abiti: "Un sacco di vestiti. Probabilmente 10".

A illuminare i look, l'anello di fidanzamento: un diamante da dieci carati a taglio smeraldo, firmato Jean Dousset, pronipote del celebre gioielliere francese Louis Cartier.

I vip presenti

Secondo quanto riportato dai media americani, la lista degli invitati comprenderebbe Emma Roberts, Evan Ross e Kim Kardashian.