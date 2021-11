La questione dei muri ai confini Ue "va affrontata". L'apertura di Michel

AGI - Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, apre alla possibilità di finanziamenti europei per la costruzione di barriere fisiche (muri e recinzioni) ai confini esterni dell'Unione. Lo ha dichiarato, seppur in forma non direttamente esplicita, in un discorso tenuto martedì sera a Berlino in cui ha affrontato la crisi con la Bielorussia.

"Stiamo affrontando un attacco brutale e ibrido ai nostri confini dell'Ue. La Bielorussia sta armando il disagio dei migranti in modo cinico e scioccante", ha affermato.

"Al nostro ultimo Consiglio europeo abbiamo condannato e deciso di rispondere a questi attacchi. Abbiamo chiesto alla Commissione di proporre tutte le misure necessarie in linea con il diritto dell'Ue, gli obblighi internazionali e i diritti fondamentali".

Today, more than a European army, we need European capabilities.



Recent attacks have shown that the threats are global. And so are the attackers.



It is in our interest to create EU defensive and deterrent cyber capabilities.#StateOfEurope pic.twitter.com/50g8trEp9V