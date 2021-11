La Grecia raddoppierà gli aiuti alle famiglie per le bollette di luce e gas

AGI - La Grecia raddoppierà gli aiuti alle famiglie per il caro-bollette dell'energia. Lo ha annunciato il ministro dell'energia Kostas Skrekas. La misura includerà un sussidio di 39 euro per i primi 300 kilowattora consumati dalle famiglie greche al mese a novembre e a dicembre.

È la seconda volta che le autorità hanno aumentato il sussidio, che era stato annunciato a 9 euro a settembre e raddoppiato a 18 euro a ottobre. I prezzi dell'elettricità e del gas in Europa sono saliti alle stelle quest'anno, poiché le forniture di gas si sono scontrate con una forte domanda nelle economie che si stanno riprendendo dalla pandemia di Covid-19.

In Grecia, i prezzi all'ingrosso dell'elettricità hanno raggiunto un livello record di 200 euro per megawattora ad ottobre. Inoltre, le industrie che erano tenute a pagare una tassa speciale per coprire parte dei costi per le forniture di energia alle isole greche non collegate alla rete continentale saranno esentate dal pagamento della tassa per cinque mesi fino a marzo.