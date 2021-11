Crolla una palazzina in Turchia, tutti salve le 21 persone che stavano all'interno

AGI - Ventuno persone sono sopravvissute al crollo di un edificio nella città orientale della Turchia, Malatya. "Le operazioni di ricerca e salvataggio nell'edificio crollato a Malatya sono terminate. Grazie a Dio non ci sono vittime", ha twittato il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu.

In particolare, 13 persone erano state estratte vive dalle macerie dai soccorritori e altre otto erano riuscite a fuggire da sole. Una telecamera a circuito chiuso ha registrato la scena impressionante, che si è verificata poco prima delle 17 di ieri in una strada trafficata nel centro di Malatya: un piccolo edificio è improvvisamente crollato, rilasciando un'enorme nuvola di polvere. Il conducente di un'auto parcheggiata di fronte all'edificio ha accelerato per non essere travolto mentre i passanti si sono precipitati ad aiutare chi era intrappolato sotto le macerie.