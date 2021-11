Malala Yousafazi si è sposata a Birmingham

AGI - La Premio Nobel per la Pace, Malala Yousafazi, 24 anni, si è sposata a Birmingham, in Inghilterra. Quasi 10 anni dopo essere sopravvissuta a un attentato dei talebani in Pakistan, che le hanno sparato alla testa per il suo attivisimo a favore dei diritti delle donne, Malala, è convolata a nozze con il suo fidanzato, Asser Malik in una cerimonia nella sua abitazione.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

