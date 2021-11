A Los Angeles oltre 100 bus saranno alimentati con l'energia solare 

AGI - Il Dipartimento dei trasporti di Los Angeles (Ladot) ha ricevuto una sovvenzione di 6 milioni di dollari dalla California Energy Commission per installare uno dei più grandi sistemi di ricarica per flotte di veicoli elettrici (EV) negli Stati Uniti.

Il finanziamento arriva dopo che l’agenzia ha annunciato la transizione della sua intera flotta di mezzi all’elettrico in tempo per le Olimpiadi estive del 2028. Il sistema di ricarica Ladot sarà caratterizzato da una microrete di pannelli solari e di sistemi di accumulo abbinata a 104 caricabatterie EV. (AGI)

Il Ladot ha selezionato Proterra e Apparent per installare la microgrid e i caricabatterie per autobus elettrici presso il Washington Bus Yard dell’agenzia. Il sistema gestirà la ricarica e il consumo energetico complessivo di oltre 100 autobus elettrici.

Per quanto riguarda il nuovo deposito di ricarica, l’agenzia ha rivelato che dispiegherà 1,5 megawatt di tettoie con pannelli solari abbinate a un sistema di accumulo di energia da 4,5 megawattora fornito da Apparent presso il Washington Bus Yard per aiutare ad alimentare i caricabatterie Proterra. Il sistema coordinerà anche come e quando gli autobus elettrici vengono caricati. Il progetto porterà a uno dei più grandi impianti di ricarica per flotte negli Stati Uniti, secondo il Ladot. Tuttavia, l’agenzia deve ancora fornire una tempistica per l’installazione.