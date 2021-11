Usa riaprono, BA e Virgin Atlantic volano in tandem fra  Londra e NYC

AGI - Due aerei, British Airways e Virgin Atlantic, sono decollati stamane contemporaneamente dall'aeroporto londinese di Heathrow diretti a New York per celebrare la riapertura del confine aereo degli Stati Uniti agli stranieri completamente vaccinati, in sostanza la revoca dei divieti Covid-19 sui viaggi non essenziali per le persone che arrivano in Usa da oltre 30 Paesi, tra cui la maggior parte dell'Europa.

A fantastic morning at #Heathrow as the US reopens to fully vaccinated travellers, with @British_Airways and @VirginAtlantic celebrating with first ever commercial simultaneous take-off from London to New York, guided by @NATS. pic.twitter.com/Vq2WEkcIPh