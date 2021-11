Dopo averlo abolito, la Danimarca reintrodurrà il green pass

AGI - Dopo quasi due mesi senza restrizioni, la Danimarca reintrodurrà il green pass perchè i contagi da Covid-19 stanno aumentando vertiginosamente. Lo ha annunciato la premier, Mette Frederiksen, e già domani sarà presentato il disegno di legge al Parlamento.

Alla fine della scorsa settimana, le autorità sanitarie avevano avvertito del rischio di vedere gli ospedali del Paese "sovraccarichi".

Le autorità si attendevano che si contagiassero altre persone e che venissero ricoverate in ospedale, ma "le cose sono accadute più velocemente del previsto", ha riconosciuto la premier. Oggi, per il quinto giorno consecutivo, sono stati segnalati oltre 2mila nuovi casi.

La Danimarca aveva abolito il green pass, introdotto in primavera, il 10 settembre scorso, in un momento in cui il numero di nuovi casi era quattro volte inferiore a quello odierno.