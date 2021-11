C'è un problema con il wc della capsula Crew Dragon

AGI - Gli astronauti della Nasa che domenica lasceranno la Stazione Spaziale Internazionale dovranno indossare pannoloni durante il viaggio di ritorno a causa di un wc rotto nella loro capsula SpaceX. L'astronauta della Nasa Megan McArthur ha descritto la situazione come "subottimale" ma gestibile.

McArthur e tre membri dell'equipaggio trascorreranno 20 ore nella capsula, dal momento in cui i portelli saranno chiusi fino all'ammaraggio. "Il volo spaziale è pieno di tante piccole sfide", ha detto McArthur in una conferenza stampa dall'orbita, "questo è solo un altro che incontreremo e del quale occuperemo nella nostra missione. Quindi non siamo troppo preoccupati".

Dopo una serie di colloqui avvenuti venerdì, i responsabili della missione hanno deciso di riportare a casa McArthur e il resto del suo equipaggio prima di lanciare i sostituti. Questo nuovo lancio di SpaceX era stato ritardato di più di una settimana dal maltempo e da un problema medico non divulgato che coinvolgeva uno dei membri dell'equipaggio. SpaceX ora punta a un decollo non prima di mercoledì sera.

Il problema al wc era stato notato per la prima volta durante il volo privato di SpaceX lo scorso settembre, quando un tubo si era scollato e aveva riversato urina sotto il pavimento. SpaceX aveva fissato la toilette sulla capsula in attesa del decollo ma aveva poi ritenuto inutilizzabile la toilette in orbita. Gli ingegneri avevano stabilito che la capsula non era stata strutturalmente compromessa dall'urina ed era sicura per il viaggio di ritorno. Gli astronauti dovranno così fare affidamento su quelli che la Nasa descrive come "indumenti intimi" assorbenti.

Rinviato il rientro

Il rientro della navicella Crew Dragon è stato rinviato a martedì a causa dei "violenti venti previsti nella zona dell'ammaraggio", fa sapere l'agenzia spaziale americana, gli astronauti statunitensi Shane Kimbrough e McArthur, il giapponese Akihiko Hoshide e il francese Thomas Pesquet dovranno attendere così un altro giorno prima di rivedere il loro pianeta dopo sei mesi trascorsi nello spazio.

La Crew Dragon si staccherà dall'Iss alle 20 italiane di lunedì. L'ammaraggio è previsto martedì alle 4:33 del mattino, ora italiana. Seguirà, non prima di mercoledì, il lancio della missione Crew Dragon 3, con a bordo tre astronauti americani e un tedesco.