La Banca Mondiale promette un impegno da 25 miliardi di dollari l'anno per il clima 

AGI - La Banca Mondiale si è impegnata a stanziare in media 25 miliardi di dollari all'anno in finanza per il clima fino al 2005 tramite il suo Climate Action Plan, attraverso "progetti e programmi di grande impatto che riducono le emissioni di gas serra, promuovono l'adattamento, riducono la povertà e la disuguaglianza". L'annuncio arriva alla Cop26 di Glasgow: "Affrontare il cambiamento climatico è urgente e il nostro approccio traduce l'ambizione in azione".

L'annuncio arriva negli ultimi giorni per la conferenza sul clima in terra scozzese. Il documento che ne uscirà, mercoledì prossimo, cercherà di smentire le accuse dei giovani ambientalisti secondo i quali la Cop26 è stata inutile e poco concreta.