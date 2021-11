L'inviato Usa è in Etiopia in cerca di un cessate-il-fuoco

AGI - Jeffrey Feltman, inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, è da ieri in Etiopia per una visita di due giorni.

Il suo obiettivo è garantire un cessate-il-fuoco per scongiurare una sanguinosa un inasprimento della guerra che potrebbe portare all’occupazione di Addis Abeba.

Gli Stati Uniti sono alleati del governo del primo ministro Abiy Ahmed, ma il governo di Washington ha insistito sul fatto che “non avrebbe tollerato violenze ingiustificate da parte del governo etiope”.

L’agenzia Reuters ha riferito che il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, ha incontrato ieri Feltman per discutere gli sforzi verso il dialogo e le soluzioni politiche al conflitto, che contrappone il governo centrale al Fronte popolare di liberazione del Tigray (Tplf) e ai suoi alleati.

L'Unione europea e l’Igad, organizzazione degli Stati dell’Africa orientale, hanno chiesto anch’essi lo stop dei combattimenti.

Il presidente ugandese Yoweri Museveni ha annunciato un incontro dell'Igad il 16 novembre per discutere della guerra.

Da parte sua, il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha affermato che “i combattimenti devono finire”, esortando il governo e i ribelli a “deporre le armi e a cessare i combattimenti, a parlare e a trovare un percorso per una pace sostenibile”.

Allo stesso modo, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato di aver parlato con Abiy Ahmed “per offrire i miei buoni uffici per creare le condizioni per un dialogo, quindi i combattimenti si fermano”.

Prima del suo viaggio in Etiopia, Feltman ha affermato, nel corso di un incontro nel think tank Us Institute for Peace con sede a Washington, che ben 900.000 persone nel Tigray hanno affrontato condizioni simili alla carestia, mentre il 90% della popolazione ha bisogno di aiuto.

Ha aggiunto che l'ostacolo più serio all'ottenimento di cibo, medicine e altra assistenza critica è stato il governo etiope, che ha imposto ostacoli burocratici ed espulso sette alti funzionari delle Nazioni Unite per i diritti umani e umanitari a ottobre.

“Questo, purtroppo, suggerisce uno sforzo intenzionale da parte delle autorità per privare gli etiopi che soffrono di ricevere assistenza salvavita”, ha detto Feltman.

Nel frattempo, l'inviato speciale ha affermato che gli attacchi aerei del governo e le alleanze del Tplf con altri gruppi etnici sono “allarmanti” e ha avvertito che il Paese rischia di scivolare in un conflitto più grande.

“Una guerra civile pluridecennale in Etiopia sarebbe disastrosa per il suo futuro e per la sua gente - ha avvertito Feltman -.Esortiamo il governo dell'Etiopia, il Tplf e gli altri belligeranti a dare una possibilità alla pace, a scegliere una strada diversa e ad impegnarsi in un dialogo senza precondizioni”.

Feltman ha poi concluso: “Voglio essere chiaro: ci opponiamo a qualsiasi avanzata del Tplf verso Addis Abeba o a qualsiasi tentativo di assediare Addis Abeba. Questo è un messaggio che abbiamo sottolineato anche nel nostro impegno con i leader del Tplf”.

Ha poi respinto le valutazioni secondo cui l'amministrazione del presidente Joe Biden sta pianificando di sostituire Abiy Ahmed con un governo a maggioranza Tplf.