In Francia i giovani lanciano la campagna in stile 'Netflix' di Macron

AGI - La grafica e i colori sono praticamenti gli stessi dei manifesti pubblicitari di Netflix. In basso a sinistra, nell'angolo, c'è anche un Qr Code, lo stesso che si utilizza con la famosa piattaforma di distribuzione di film e serie tv. Cosi' i Giovani con Macron pensano di sedurre i loro coetanei e anche i piu' anziani in vista delle presidenziali del 2022. Si tratta della seconda serie di manifesti con cui intendono ricoprire i muri di 20 dipartimenti del Paese, dopo una prima ondata a inizio settembre.

Raffigurato leggermente di profilo, con lo sguardo determinato e sicuro, l'attuale inquilino dell'Eliseo, che non ha ancora annunciato la sua candidatura, sembra un attore cinematografico. I manifesti varieranno da dipartimento a dipartimento, in funzione del messaggio che i giovani sostenitori di Macron intendono veicolare, ma su tutti si legge: 'Merci Macron'. Un ringraziamento per quanto ha fatto il capo dello Stato nel suo quinquennio.

Nel dipartimento della Cote-d'Or, per esempio, il manifesto ricorda che gli abitanti hanno risparmiato 1490 euro con la soppressione della tassa di abitazione. Sul manifesto che verrà affisso nel dipartimento della Touraine si legge: "30% dei lavoratori protetti in Touraine grazie alla cassa integrazione". In tutto saranno 15 mila i manifesti affissi. "Abbiamo deciso di personalizzare i manifesti in funzione dei dipartimenti affinchè le persone possano constatare in modo concreto i progressi che il governo ha fatto o i risparmi che sono stati possibili", spiega all'Huffington Post Ambroise Mejean, presidente dei Giovani con Macron.

Lo slogan, riconosce Mejean, "è un po' cash", un po' all'insegna della "provocazione".

Nei manifesti di settembre, affissi a Parigi e in altre 80 città, Macron era completamente di profilo. 'Macron, presidente dei giovani' era il titolo centrale con le lettere di colore bianco e rosso e lo sfondo nero, esattamente come nelle pubblicità di Netflix. In basso, sempre al centro, si leggeva: "Meno male che sottoscriviamo per altre 5 stagioni", chiarissimo richiamo alle stagioni della piattaforma.