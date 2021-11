Von der Leyen annuncia un miliardo per le foreste della Terra

AGI - "Sono lieta di annunciare che la Commissione europea destinerà un miliardo di euro al Global forest pledge (Impegno globale per le foreste). E di questi, 250 milioni di euro andranno al Bacino del Congo che è così importante". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento all'evento della Cop26 per la protezione delle foreste.

"Proteggere le foreste, gestirle in maniera sostenibile e prendersi cura della Terra è la nostra priorità condivisa. Non solo perché questi ecosistemi sono essenziali per la stabilità del nostro clima ma anche perché continuano a fornire mezzi di sussistenza a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo".

Dobbiamo ascoltare meglio le comunità indigene

"Abbiamo bisogno di ascoltare meglio le comunità indigene, produttori, consumatori e commercianti. Noi abbiamo da tempo lavorato in collaborazione con i Paesi produttori per ridurre la pressione sulle foreste", ha aggiunto von der Leyen.

"Questo approccio di partnership è la chiave per fermare la deforestazione e ripristinare le foreste. Abbiamo reindirizzato finanziamenti a sostegno di un uso del territorio più sostenibile. E abbiamo fatto della protezione delle foreste una parte integrale dei nostri rapporti con i partner commerciali", ha evidenziato la leader Ue.

In arrivo un regolamento Ue

"Sappiamo quanto sia importante fare la nostra parte in casa: dobbiamo ridurre l'impronta dei consumi dell'Ue su terreni e foreste di tutto il mondo. Gli elettori e i consumatori europei ce lo stanno rendendo sempre più chiaro: non vogliono acquistare prodotti responsabili della deforestazione o del degrado forestale", ha sottolineato von der Leyen.

"Ecco perché ci sarà presto una proposta di regolamento per affrontare la deforestazione globale, proposta provocata dall'Ue. Materie prime e prodotti immessi sul nostro mercato non devono portare alla deforestazione".