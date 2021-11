>

Macron accusa il premier australiano di aver mentito sul patto anti-Cina

Il premier francese sostiene che il suo omologo ha tenuto segrete le trattative per il patto Aukus. A margine del G20 di Roma, ai giornalisti che gli chiedevano se ritenesse che Morrison gli avesse mentito, Macron ha risposto di getto: "Non lo penso, lo so"