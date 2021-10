Prima seduta del nuovo Bundestag, Merkel si accomoda in tribuna d'onore

AGI - Per la prima volta Angela Merkel non siede al banco del governo: per la seduta inaugurale del nuovo Bundestag, la cancelliera oggi ha preso posto alla tribuna d'onore, accanto al presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier. La plenaria del Parlamento tedesco - mai così numeroso, con i suoi 736 deputati eletti alle elezioni federali dello scorso 26 settembre - è stata aperta con un discorso del presidente uscente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble, in qualità di parlamentare più longevo dell'assise.

Angela Merkel in tribuna d'onore al Bundestag

"Il Parlamento è il luogo della molteplicità delle opinioni", ha affermato Schaeuble, "e questo è ancora più importante alla luce del fatto che nella nostra società tende a diminuire la disponibilità a sostenere punti di vista opposti, addirittura ad accettare il contraddittorio". A quanto riferito dall'ufficio del capo dello Stato, Steinmeier ha già presentato alla cancelliera Merkel di rimanere in carica per gli affari correnti finché non sarà formato il nuovo governo.