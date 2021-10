È morto James Michael Tyler, il Gunther di “Friends”

AGI - James Michael Tyler, attore noto per aver interpretato Gunther, il manager della caffetteria Central Perk della serie Friends, è morto all'età di 59 anni.

"Il mondo lo ha conosciuto come il proprietario e barista della famosa serie televisiva, per molti "il settimo amico di Friends", ma "per chi gli voleva bene era un attore, un musicista e un marito", ha detto Toni Benson, il suo agente. La sua carriera nel mondo del grande schermo era cominciata nel 1988 come assistente alla regia nel film "L’ombra di mille soli" di Roland Joffé.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz