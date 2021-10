L'Austria avverte: "Se i dati peggiorano scatterà il lockdown per non vaccinati"

AGI - Il governo austriaco ha avvertito che, in caso di un ulteriore peggioramento della situazione epidemiologica, scatterà un lockdown per i non vaccinati.

"Non ci sarà alcun blocco per le persone vaccinate, le nuove misure interesseranno le persone non vaccinate, siamo di fronte ad una quarta ondata di non vaccinati", ha spiegato il cancelliere austriaco, Alexander Schallenberg, annunciando le nuove misure per affrotare l'ultima escalation di contagi da Covid-19 nel Paese.