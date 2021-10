Dramma sul set, Alec Baldwin uccide per sbaglio la direttrice della fotografia  

AGI - È stato l'attore Alec Baldwin a sparare con la pistola di scena che ha ucciso la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, e ferito il regista, Joel Souza, sul set del film western 'Rust', girato in New Mexico. Lo ha riferito la polizia. Le indagini sono in corso ma non sono state avanzate accuse formali.

La donna, 42enne, è deceduta per le ferite riportate secondo quanto affermato dall'ufficio dello sceriffo di Santa Fe, in New Mexico. L'uomo, coetaneo, è stato ricoverato in ospedale. L'incidente è nato da un'arma che doveva essere un oggetto di scena.